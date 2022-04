Elezioni il 12 giugno, i Comuni veneziani che vanno al voto

Il 12 giugno è la data delle elezioni comunali 2022, con l'eventuale turno di ballottaggio fissato per il 26 dello stesso mese. Le amministrative coinvolgeranno circa 950 Comuni per complessivi 8,5 milioni di elettori. In Veneto vanno al voto 86 Comuni, 13 con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti, con sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Sotto i 15 mila il verdetto è secco. Nello stesso giorno è anche previsto il voto ai referendum. L'ok è arrivato dal Consiglio dei ministri. Seguirà un decreto del ministero dell'Interno per le comunali e uno del presidente della Repubblica per i referendum. Servirà il quorum per la validità dei cinque referendum abrogativi: dovrà cioè esprimersi il 50% degli elettori più uno.

A Venezia votano i Comuni: Campagna Lupia (6.936), dove il sindaco uscente è Alberto Natin, Jesolo (24.479) con Valerio Zoggia, Marcon (16.215) con Matteo Romanello, Mira (38.552) con Marco Dori sindaco, Mirano (26.456): uscente Maria Rosa Pavanello, Noventa di Piave (6.843) con Claudio Marian, Pramaggiore (4.640) dov'è sindaco Fausto Pivetta, Salzano (12.678) con Luciano Betteto, Santa Maria di Sala (17.295) con primo cittadino uscente Nicola Fragomeni.

Sono 5 i quesiti referendari proposti da Radicali e Lega e ammessi dalla Consulta: 1) si chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi; 2) lo stop delle 'porte girevoli' per non permettere più il cambio di funzioni tra giudici e pm e viceversa nella carriera di un magistrato; 3) via l'obbligo per un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Csm; 4) togliere la "reiterazione del reato" dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo; 5) il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell'operato dei magistrati e della loro professionalità.