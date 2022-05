Comunali 2022, i candidati delle 9 amministrazioni veneziane al voto

Liste depositate a Venezia dove i Comuni di: Campagna Lupia (popolazione 6.936), Jesolo (24.479), Marcon (16.215), Mira (38.552), Mirano (26.456), Noventa di Piave (6.843), Pramaggiore (4.640), Salzano (12.678), Santa Maria di Sala (17.295) vanno al voto il 12 giugno, dalle 7 alle 23, per scegliere il proprio sindaco. Quelli che hanno popolazione sopra i 15 mila abitanti, in caso non sia raggiunta subito la maggioranza, vanno al ballottaggio il 26 giugno.

Il Comune più popoloso al voto è Mira, dove la sfida è a 5. Il sindaco uscente Marco Dori sfida Vanna Baldan, ex assessore al Commercio che corre con una propria lista civica, Andrea Martellato, ex sindaco di Fiesso d'Artico che corre con il centrodestra unito, Enrico Carlotto che si presenta con una propria lista a parte, e Luigi Corò candidato dei No green pass.

A Mirano, al termine del doppio mandato del sindaco Maria Rosa Pavanello, il centrosinistra schiera Tiziano Baggio e il centrodestra Giorgio Babato. Il terzo candidato è Marco Lazzarini del Movimento 5 Stelle. Anche a Jesolo finisce il doppio mandato del sindaco Valerio Zoggia e si sceglie di puntare sull'ex sindaco Renato Martin per tentare la continuità. Il Pd va da solo con Roberto Rugolotto, assessore uscente, mentre il resto del centrodestra corre con Christofer De Zotti. I 5 Stelle candidano Antonio Lunardelli. Fine dei 2 mandati anche per il sindaco di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni, e ora il centrodestra si affida a Natascia Rocchi e Simonetta Campanaro, in lizza tra loro. Centrosinistra al voto con Leandro Favaro.

A Marcon il sindaco uscente Matteo Romanello se la vedrà con il centrosinistra di Marco Casoni e con il movimento dei No green pass che affidano il risultato all'avvocato Marco Sitran, ex candidato sindaco a Venezia. A Salzano il sindaco uscente Luciano Betteto (centrodestra) si misura con il centrosinistra di Maria Grazia Vecchiato (centrosinistra), a Campagna Lupia sfida tra l'uscente Alberto Natin e Alessandro Menegazzo. A Noventa di Piave il primo cittadino Claudio Marian ha due sfidanti di centrodestra, Matia Cester e Carlo Campus, e infine a Pramaggiore il solo candidato a presentarsi alle amministrative del 2022 è il sindaco uscente, Fausto Pivetta, che non ha sfidanti.