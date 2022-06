Tiziano Baggio è sindaco di Mirano al primo turno

Tiziano Baggio porterà avanti l'eredità di Maria Rosa Pavanello a Mirano: il candidato di centrosinistra, sostenuto dal Partito democratico e da varie liste civiche, ha superato il 50% delle preferenze alle elezioni del 12 giugno 2022 ed è stato eletto sindaco al primo turno, superando l'avversario Giorgio Babato.

Babato, che aveva riunito tutto il centrodestra (FdI, Lega, Coraggio Italia e FI, oltre alla civica Insieme per il Bene Comune), non è riuscito nell'intento di far cambiare direzione alla città. Lo spoglio è in corso, ma la sua percentuale sembra assestarsi attorno al 45%. Molto più in basso il terzo candidato, Marco Lazzarini, che si era presentato con il Movimento 5 stelle.