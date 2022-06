Si vota a Jesolo, ballottaggio tra De Zotti e Martin

È la giornata decisiva per la scelta del nuovo sindaco di Jesolo. Sono Christofer De Zotti e Renato Martin, entrambi dell'area di centrodestra, i due candidati a sfidarsi in questo turno di ballottaggio. Si vota dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 26 giugno 2022. Gli elettori sono 22.684.

I giochi sono aperti. Al primo turno, due settimane fa, De Zotti aveva ottenuto il risultato migliore, il 44,90% delle preferenze (5.326 voti). Dopo di lui Martin, con il 39,22% (4.653 voti). Fuori dalla competizione, invece, il candidato del Pd Roberto Rugolotto (12,59%) e quello della sinistra, Antonio Lunardelli (3,29%). Jesolo, con oltre 26.500 abitanti, è l'unica città veneziana a non aver scelto il sindaco al primo turno in questa tornata elettorale. Non ci sono stati apparentamenti tra liste in vista del ballottaggio.

De Zotti si presenta con una coalizione composta da Indipendenza Veneta, lista Jesolo Bene Comune, Forza Jesolo - Prima Jesolo, Fratelli d'Italia e Progetto Civico Perazzolo. Ha 36 anni e una lunga esperienza politica, avendo fatto il consigliere di opposizione nelle ultime due amministrazioni. Martin è sostenuto invece da quattro liste: Forza Italia, Jesolo al Centro, Lega, lista Renato Martin Sindaco. Ha 58 anni e ha l'appoggio diretto dell'ex sindaco Valerio Zoggia.