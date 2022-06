Elezioni 2022: i candidati sindaco di Marcon e le liste a sostegno

A Marcon il sindaco uscente Matteo Romanello, sostenuto da tutte le liste di destra e centrodestra, se la vedrà con il centrosinistra di Marco Casoni (Pd, Sinistra Italiana, Articolo Uno, Movimento 5 Stelle in un'unica lista, oltre ad un'altra civica) e con il movimento dei "No green pass", che affidano il risultato all'avvocato Marco Sitran, ex candidato sindaco a Venezia. Marcon, con oltre 16mila abitanti, rientra tra i Comuni che andranno al ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta delle preferenze al primo turno.

Di seguito i candidati a sindaco per il Comune di Marcon, con le relative liste a sostegno.

Marco Sitran

Soccorso Veneto No Green Pass

Matteo Romanello

Civica Romanello Sindaco

Fratelli d'Italia

Lega

SìAmo Marcon

Marco Casoni