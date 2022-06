Elezioni 2022: i candidati sindaco di Mira e le liste a sostegno

Nel Comune di Mira gli elettori sono chiamati a scegliere tra cinque candidati sindaco. L'uscente Marco Dori, di centrosinistra, sfida Vanna Baldan, ex assessore al Commercio che corre con una propria lista civica, Andrea Martellato, ex sindaco di Fiesso d'Artico che corre con il centrodestra unito, Enrico Carlotto, che si presenta con una propria lista a parte, e Luigi Corò, candidato della galassia no vax - no green pass. A Mira, città di 38.552 abitanti, nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno è previsto il turno di ballottaggio.

Di seguito i candidati a sindaco per il Comune di Mira, con le relative liste a sostegno.

Vanna Baldan

Gente di Mira

Luigi Corò

Libertà, legalità, equità

Enrico Carlotto

Nova Mira

Andrea Martellato

Coraggio Italia

Lega

Fratelli d'Italia

Il popolo della famiglia - Forza Italia

Marco Dori