Elezioni 2022: i candidati sindaco di Santa Maria di Sala e le liste a sostegno

A Santa Maria di Sala si chiude l'amministrazione del sindaco Nicola Fragomeni, che ha guidato la città per un doppio mandato. Alle elezioni 2022 il centrodestra si presenta diviso, con Natascia Rocchi sostenuta da quattro liste (c'è anche lo stesso Fragomeni, candidato come consigliere) e Simonetta Campanaro con la sola Lega. Il centrosinistra si presenta al voto con Leandro Favaro, senza simboli di partito. Santa Maria di Sala, con 17.295 abitanti, è tra i Comuni che andranno al ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta al primo turno.

Di seguito i candidati a sindaco per il Comune di Santa Maria di Sala, con le relative liste a sostegno.

Simonetta Campanaro

Lega

Natascia Rocchi

Indipendenza Veneta

Lista salese - Al Centro il Bene Comune

Coraggio Italia - Generazioni per Crescere

Fratelli d'Italia

Leandro Favaro