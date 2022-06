Claudio Marian rieletto sindaco di Noventa di Piave

Eletto nel 2017 al primo mandato, Claudio Marian della lista "Progetto per Noventa" si riconferma sindaco con oltre il 60% dei voti dopo 5 anni. Lo stacco rispetto altre liste "Vivere Noventa" (Matia Cester) e "A testa alta per Noventa" ( Carlo Campus) è notevolissimo: oltre i 40 punti percentuali.

«Noventa è un paese ormai in forte crescita e i numeri parlano chiaro: 2700 pendolari in entrata ogni giorno e 1044 imprese attive sul territorio. Questi sono numeri importanti su cui poter lavorare per proseguire in questa fase di sviluppo sociale ed economico», ha scritto Marian durante l'incontro con Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata) del 7 giugno scorso. «Come Progetto per Noventa, l’impegno è e resterà massimo. La volontà è quella di rafforzare ancora di più il ruolo di Noventa di Piave come protagonista nel nostro territorio», aveva commentato.