Marcon conferma Romanello sindaco

Matteo Romanello sarà per altri cinque anni sindaco di Marcon. È il risultato emerso dalla tornata elettorale del 12 giugno 2022, che ha assegnato al candidato del centrodestra un netto vantaggio sull'avversario principale. Lo spoglio non è ancora concluso ma la percentuale di preferenze per Romanello è attorno al 70%, esito che gli garantisce la vittoria al primo turno. «Un risultato chiaro, ma inaspettato - sono le prime parole del sindaco - che ci obbliga a lavorare ancora di più per il bene comune e per fare ancora meglio».

Il candidato sostenuto dal centrosinistra, Marco Casoni, si è già congratulato con l'avversario: «Il consenso è chiaro, gli auguro il meglio - ha scritto - Da parte della mia coalizione e del sottoscritto, un'opposizione convinta in nome dei valori che ci uniscono, in evidente minoranza e che non fanno parte del patrimonio culturale della nostra comunità». Decisamente staccato il terzo candidato, Marco Sitran, che si è presentato con la lista "Soccorso Veneto - No green pass" e ha ottenuto circa il 3% dei voti.