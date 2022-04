Maria Grazia Vecchiato si candida a sindaco di Salzano

«Con la sua candidatura a sindaco per il prossimo mandato 2022/2027, Maria Grazia Vecchiato è pronta ad affrontare con serietà l’impegno di amministrare il Comune di Salzano, inteso come servizio alla comunità e con tale spirito è unita alle persone della lista che con motivazione e disponibilità si stanno proponendo…per un cambio di rotta». Con queste parole arriva l'annuncio della candidatura a sindaco di Salzano di Maria Grazia Vecchiato con la lista Progetto Comune.

Già assessore e consigliere delegato per 3 mandati con delega all’Istruzione, alla Cultura e all’Ambiente, attualmente Vecchiato è capogruppo di opposizione in consiglio comunale. Insegnante alla scuola primaria, da molti anni lavora presso l’Istituto Comprensivo di Salzano e prima di iniziare l’attività di insegnamento nella scuola ha avuto un’esperienza lavorativa di qualche anno come assistente extrascolastica per ipovedenti e non vedenti, che le ha permesso di avvicinarsi alla realtà della disabilità.

La lista Progetto Comune, che sostiene la sua candidatura, è caratterizzata dalla presenza di forze civiche, sostenuta anche da tutte le componenti di centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle. «Nasce come esperienza di confronto e riflessione di gruppi di persone che da oltre un anno si sono incontrate sviluppando dei tavoli di lavoro tematici - spiegano -. Il focus è stato l’analisi del tessuto sociale nella nostra comunità, ma anche la qualità di vita legata alle questioni ambientali del nostro territorio». In questi ultimi due anni prima la pandemia, ora la guerra in Europa stanno segnando fortemente la vita di ciascuno, minando di conseguenza la coesione sociale. «Emergono le fragilità dei giovani, talvolta isolati nelle proprie difficoltà e di anziani spesso troppo soli; di fatto si registra un impoverimento delle relazioni oltre a una crescente difficoltà economica di molte famiglie - continuano dalla lista -. La scelta fondamentale è mettere la persona al centro, ricostruire e rafforzare le relazioni nella comunità locale. Vogliamo una amministrazione inclusiva, che promuova la partecipazione sociale e associativa, garantisca la rete dei servizi essenziali, soprattutto per chi è solo e fragile. Vanno valorizzati i luoghi di incontro, rilanciata l’animazione sportiva e culturale dei giovani, sviluppate le occasioni di arricchimento intergenerazionale. La fascia delle persone anziane costituisce, infatti, una forte presenza nel nostro paese, dev’essere sostenuta con progettualità specifiche e valorizzata come risorsa importante per la nostra comunità».

Sul piano della sostenibilità ambientale la lista Progetto Comune ha le idee chiare: «Salzano presenta alcune criticità in riferimento a viabilità, mobilità, sviluppo urbanistico, questioni che vanno affrontate con interventi condivisi con la cittadinanza - spiegano -. Nel contempo, sussistono alcune opportunità di recupero e valorizzazione di spazi verdi e percorsi naturalistici che attendono continuità progettuale».