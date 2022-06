Nuovo sindaco di Mira: risultati in diretta

Nuovo sindaco di Mira: alle 14 di lunedì 13 maggio comincerà lo spoglio delle schede. I risultati sono attesi nel tardo pomeriggio. Nel caso non sia raggiunta subito la maggioranza assoluta, è previsto il ballottagio domenica 26 giugno.

Gli elettori sono chiamati a scegliere tra cinque candidati sindaco. L'uscente Marco Dori, di centrosinistra, sfida Vanna Baldan, ex assessore al Commercio che corre con una propria lista civica, Andrea Martellato, ex sindaco di Fiesso d'Artico che corre con il centrodestra unito, Enrico Carlotto, che si presenta con una propria lista a parte, e Luigi Corò, candidato della galassia no vax - no green pass.

Lo spoglio (inizio alle 14)

Candidati sindaco e liste Voti % Seggi VANNA BALDAN Gente di Mira LUIGI CORÒ Libertà legalità equità ENRICO CARLOTTO Nova Mira ANDREA MARTELLATO Coraggio Italia Lega Salvini Fratelli d'Italia Il popolo della famiglia - Forza Italia Totale liste MARCO DORI Riformisti con Dori sindaco Azione con Calenda Mira a sinistra - Articolo Uno Partito democratico Lista Dori sindaco Totale liste Totale candidati Totale liste

Elettori: 30.895