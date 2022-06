Pramaggiore verso la riconferma del sindaco Pivetta

Al momento Fausto Pivetta risulta già riconfermato sindaco a Pramaggiore, cittadina del Veneto orientale di 4640 abitanti confinante con Portogruaro. È l'unico candidato in questa tornata elettorale (unico caso del genere in provincia) e il solo ostacolo alla sua elezione era il raggiungimento della quota minima dei votanti, fissata al 40% degli aventi diritto. Alle ore 23 di domenica 12 giugno il dato finale sull'affluenza è del 46,27%, sufficiente per evitare il rischio dell'insediamento di un commissario. A meno di sorprse, dunque, sarà ancora lui a guidare il Comune per i prossimi cinque anni.

L'ufficialità arriverà con lo spoglio dei voti, programmato a partire dalle ore 14. Pivetta ha 53 anni, ha amministrato il paese negli ultimi cinque ed è alla guida della lista "Pramaggiore oltre il 2000". Gli elettori chiamati al voto erano 3436. La percentuale di affluenza è comunque molto scarsa: risulta la più bassa tra tutti i comuni della provincia, che pure, in generale, hanno visto una partecipazione ridotta (la media è del 49,8%). Ora si attende il conteggio per verificare che il numero dei voti validi sia stato superiore al 50%, l'altra condizione necessaria perché l'elezione non sia considerata nulla.

Lo spoglio (inizio alle 14)

Sezioni: 0/4

Candidati sindaco e liste Voti % Seggi FAUSTO PIVETTA Pramaggiore oltre il 2000 Totale

Elettori: 3.436