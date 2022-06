Referendum e amministrative in 9 Comuni del Veneziano, attivi 256 seggi

Domenica alle 7 sono state avviate le operazioni di voto in tutte le sezioni elettorali del territorio comunale. Il servizio elettorale del Comune di Venezia sta coordinando il lavoro di presidenti e delegati ai seggi. Le sezioni attive in questa consultazione sono 256: 81 a Mestre Carpenedo, 67 a Venezia Murano Burano, 38 a Chirignago Zelarino, 26 a Marghera, 23 a Favaro, 21 a Lido Pellestrina. Le sezioni prive di barriere architettoniche, in cui potranno indifferentemente recarsi a votare gli elettori con handicap, sono invece 65. La prima rilevazione sull’affluenza alle 12 sul sito https://referendum.comune.venezia.it presenta un valore pari al 6% degli aventi diritto nel Comune di Venezia.

Sempre domenica dalle 7 alle 23 si vota anche per il nuovo sindaco in nove comuni veneziani: Jesolo, Marcon, Mira, Mirano e Santa Maria di Sala, Campagna Lupia, Noventa di Piave, Pramaggiore e Salzano. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle 14 di lunedì 13 giugno. Per il referendum giustizia potranno votare tutti i cittadini aventi diritto: in totale, in provincia di Venezia, sono 187.727 (88.641 uomini e 99.086 donne). Gli ultracentenari sono 131 (19 uomini e 112 donne) contro i 104 dell'ultima consultazione (elezioni amministrative del 20 settembre 2020). Il maggior numero di vegliardi si registra nella Municipalità di Mestre Carpenedo, con 59, seguita da Venezia Murano Burano (35), Lido Pellestrina (11), Chirignago Zelarino (10), Marghera (9), Favaro (7).

Sono invece 590 (304 uomini e 286 donne) i giovani che andranno per la prima volta al voto: 167 a Mestre Carpenedo, 146 a Venezia Murano Burano, 104 a Chirignago Zelarino, 65 a Lido Pellestrina, 57 a Favaro, 51 a Marghera. Saranno infine 3 (1 uomo e 2 donne) gli elettori che festeggeranno i loro 18 anni proprio nel giorno della consultazione: 1 a Mestre Carpenedo, 1 a Chirignago Zelarino, 1 a Venezia Murano Burano.