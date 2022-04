Elezioni 2022, a Jesolo il Pd candida Roberto Rugolotto

Roberto Rugolotto ufficializza la sua candidatura a sindaco di Jesolo per le elezioni del 12 giugno, alla guida di una lista sostenuta dal Pd. La decisione, scrive il partito di centrosinistra in una nota, «è maturata a fronte di una evoluzione delle alleanze che ha visto i componenti dell’attuale maggioranza perdere compattezza» e rinunciare al progetto di ripresentarsi uniti. «Il Pd - spiega Rugolotto, attuale vicesindaco - era pronto a mettere a disposizione esperienza, passione e proposte per dar vita ad una coalizione larga: le altre forze politiche hanno deciso diversamente».

La prossima tornata elettorale chiude un’esperienza durata dieci anni nel corso dei quali Pd, Forza Italia e altre due liste civiche hanno governato la città assieme. Forte anche di questa esperienza, il Pd «intende continuare a giocare un ruolo nel governo della città difendendo e affermando la propria visione del futuro». Il programma, in particolare, si fonda su cinque capisaldi: impresa e lavoro, vivere bene, uso delle risorse per progetti mirati, sostenibilità, Europa.

Rugolotto chiarisce: «Abbiamo affrontato una pandemia che non è ancora del tutto risolta, viviamo un cambiamento d’epoca di cui la guerra in Ucraina è l’espressione più drammatica, non sappiamo con che problemi dovremo confrontarci nei prossimi anni. Per questo è importante che difendiamo il lavoro e le imprese per poter continuare ad essere di sostegno alle nostre famiglie e alle persone che per cause diverse possono trovarsi ad affrontare periodi di difficoltà con il lavoro, la casa, la salute, i figli».

Tutto questo «deve realizzarsi rispettando il criterio di sostenibilità», ovvero «la necessità di operare con criteri che non compromettano la capacità del sistema di rigenerarsi». Infine, «dobbiamo avere coscienza che ci muoviamo in un contesto europeo: Jesolo è un città dell’Europa, che non è un’entità lontana ma un contesto con il quale abbiamo più rapporti di quel che pensiamo».