A Salzano si conferma sindaco Luciano Betteto

Sostenuto da Lega, la lista Crescere insieme e Fratelli D'Italia, il sindaco uscente di Salzano, Luciano Betteto, si riconferma primo cittadino del Comune del Miranese. «Sindaco da cinque anni, ne servono altri cinque per realizzare quanto programmato. Siamo con te, e anche gli amici di Martellago ti supportano», è il post scritto sulla sua pagina Facebook dai sostenitori: l'onorevole Sergio Vallotto, l'assessore regionale Francesco Calzavara, il regionale Gabriele Michieletto e il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola. Lo scarto con la sfidante Maria Grazia Vecchiato, sostenuta dalla lista "Progetto Comune", è di circa 10 punti percentuali. La differenza è fra i quasi 3.000 voti del sindaco uscente contro i 2.500 della sfidante Vecchiato, su un totale di 5.409 votanti su poco più di 11 mila elettori.

Betteto governerà Salzano per i prossimi 5 anni: «La continuità in questo momento è indispensabile per non perdere la filiera con la Regione e la Città Metropolitana con cui abbiamo riallacciato ottimi rapporti persi dalla precedente amministrazione», hanno commentato i sostenitori.