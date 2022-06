Santa Maria di Sala, molte sfide per il sindaco Natascia Rocchi

«Voglio ringraziare tutti i candidati e le candidate, amiche ed amici, delle quattro liste che negli ultimi 40 giorni hanno sostenuto la mia candidatura a sindaco di Santa Maria di Sala, persone appassionate che condividono l'attenzione per il nostro territorio e pronte ad accettare la sfida coraggiosa di amministrate per 5 anni con l'unico obiettivo di perseguire il Bene Comune. Vi ringrazio uno ad uno e comunque vada resterà sempre il ricordo di un periodo ricco di belle persone. Da lunedì si penserà eventualmente al lavoro da intraprendere. Stasera invece è il tempo dei ringraziamenti, a tutti e tutte indistintamente». Erano parole premonitrici quelle che Natascia Rocchi, candidato sindaco della destra (senza Lega) di Santa Maria di Sala, ha pubblicato qualche giorno fa sul suo profilo Facebook. Oggi Rocchi ha vinto le amministrative sostenuta dal partito di Luigi Brugnaro, Coraggio Italia, con il 70% dei voti, sbaragliando la Lega di Simonetta Campanaro che correva da sola e la lista "Civica Insieme" di Leandro Favaro, ferme rispettivamente al 18 e 12,5%. La candidata si è portata a casa la vittoria dopo i due mandati del sindaco Nicola Fragomeni.

Sono tante le sfide che aspettano Rocchi. Nel suo Comune sono importanti le crisi che hanno interessato aziende del tessuto industriale locale, finite alla ribalta delle cronache nazionali per la pesantezza delle conseguenze in termini di perdita di lavoro e produttività per il territorio. Proprio alcuni giorni fa al Mise è arrivato l'accordo per la Speedline che impegna la proprietà a cercare un futuro sicuro per le oltre 600 famiglie in ballo. Dopo l'estate riaprirà il centro Tom, attraversato da una crisi iniziata prima del Covid e che ora aspetta di risollevarsi con la nuova gestione di Nico Abbigliamento. Santa Maria di Sala è anche il Comune dove ha sede la Safilo: industria modello nell'occhialeria che è riuscita a restare salda nonostante le fasi incerte.