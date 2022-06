Elezioni 2022, scrutini dalle ore 14 per nove comuni veneziani

Inizia alle ore 14 di oggi, lunedì, il conteggio dei voti espressi nella tornata elettorale di domenica 12 giugno 2022. In provincia di Venezia si è votato in 9 comuni, chiamati a rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. In cinque di questi (Jesolo, Marcon, Mira, Mirano e Santa Maria di Sala), se nessuno dei candidati avrà raggiunto la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio il 26 giugno. Risultato "secco", invece, per Campagna Lupia, Noventa di Piave, Pramaggiore e Salzano.

Sono già state conteggiate le preferenze espresse dai cittadini nei cinque quesiti del referendum giustizia, che però ha ottenuto un'affluenza molto bassa (attorno al 20% in media, ben al di sotto del quorum del 50) e quindi non sarà considerato valido. Anche l'affluenza alle elezioni amministrative è scarsa, con un dato medio finale, nei comuni veneziani al voto, del 49,80% (il dato precedente era del 56,60%). Per quanto riguarda le affluenze nei singoli comuni: Campagna Lupia 49,58%; Jesolo 53,88%; Marcon 52,43%; Mira 46,44%; Mirano 49,41%; Noventa di Piave 49,49%; Pramaggiore 46,27%; Salzano 48,53%; Santa Maria di Sala 50,61%.

Di seguito i link alle pagine da cui seguire gli aggiornamenti in diretta dei risultati delle elezioni.