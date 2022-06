A Campagna Lupia rimane sindaco Alberto Natin

Con il 63,3% dei voti il sindaco Alberto Natin rimane primo cittadino a Campagna Lupia, vincendo ampiamente la sfida con il candidato Alessandro Menegazzo. Ecco i progetti di cui ha parlato il sindaco rieletto prima delle elezioni: «Vogliamo rendere Piazza Matteotti più usufruibile e adattabile alle diverse esigenze. Come?

Aumentando lo spazio dei plateatici da offrire alle attività commerciali che si affacciano; realizzando una platea rialzata lungo via Repubblica per far rallentare i veicoli; progettando una copertura sul palco centrale; riqualificando il fabbricato ex macelleria fronte Piazza Matteotti. L’amministrazione comunale ha già iniziato un dialogo con i proprietari in modo da definire un accordo pubblico-privato per sistemare definitivamente l’area». Al centro dei progetti del sindaco riconfermato c'è anche la sistemazione del parcheggio davanti alla chiesa a Lughetto.