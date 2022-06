Rompe la consuetudine e vince il secondo mandato, Marco Dori resta il sindaco di Mira

Da giornalista a sindaco. E poi da primo cittadino in carica da 5 anni, Marco Dori a Mira ha rotto la consuetudine del mancato rinnovo del primo mandato, che nella città della Riviera si ripeteva da anni, riconfermandosi alla guida della città con il 55% dei voti. Il sostegno è arrivato da Pd, Lista Dori, Articolo Uno, Riformisti e Azione di Carlo Calenda. Quasi il 40% dei voti, più un 10% di Articolo Uno coordinato da Irene Salieri, è arrivato da Partito Democratico e Lista Dori.

Evitato il ballottaggio, del tutto ipotizzabile in un Comune di 38 mila abitanti e con uno sfidante rimasto a capo della città di Fiesso D'Artico per 10 anni, prima di diventare assessore e decidere di candidarsi fuori dal perimetro: Andrea Martellato, rimasto indietro di oltre 15 punti percentuali. Attorno a lui era confluito tutto il centrodestra, Lega inclusa, come aveva chiesto. Tranne Vanna Baldan, che alla fine aveva scelto di correre da sola dopo la separazione da Dori con le dimissioni da assessore e dopo la diversità di vedute rispetto alla Lega che ha preferito seguire Martellato.

I No vax di Luigi Corò, con la lista "Gente di Mira", ottengono il 3,73% ed Enrico Carlotto di Nova Mira resta al 2,12%. Risultato eloquente quello mirese che riconferma le tendenze passate, fatta eccezione per la parentesi 5 Stelle con la gestione del primo cittadino allora 27enne, Alvise Maniero. Marco Dori, che durante il suo primo incarico è anche diventato papà, ha ringraziato e festeggiato assieme ai suoi per il resto della serata.