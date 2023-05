Elezioni 2023, i candidati sindaco a Martellago

Sono due i candidati sindaco per il Comune di Martellago alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023: l'attuale primo cittadino Andrea Saccarola (centrodestra) si propone per il secondo mandato, sfidato da Alessio Boscolo (centrosinistra). Sarà sufficiente il primo turno, dunque, per decretare il vincitore. A Martellago, comune di 21.279 abitanti, sono 18.222 i cittadini chiamati al voto.

I candidati e le liste

Il candidato Andrea Saccarola - commerciante di 42 anni, sposato e con una figlia - si presenta con una coalizione composta da Lista Saccarola sindaco, Ambiente e Territorio, Lega, Fratelli d'Italia, #Generazione 18 e Forza Italia. «Cinque anni fa - scrive Saccarola nella presentazione del suo programma - ho deciso di candidarmi a sindaco per cercare di migliorare il vivere quotidiano della nostra comunità. In questi anni abbiamo lavorato con concretezza, passione e serietà, affrontando con attenzione anche un evento unico al mondo come l'emergenza Covid. Tante sono le opere piccole e grandi che abbiamo fatto, tante sono ancora quelle da fare». Tra le priorità ci sono la realizzazione della ciclabile di via Frassinelli e l'impegno per ottenere la costruzione di una casa di riposo nel territorio.

Alessio Boscolo - 55 anni, fondatore di una ditta di ricerca e tecnologie ottiche, sposato e con due figlie - è invece sostenuto da Dovere Civico Partito Democratico, Lista Insieme Martellago Maerne Olmo, Lista civica Garbin, Impegno Comune, Unione Civica. «Il nostro programma - si legge nella proposta elettorale - vuole dare le migliori risposte su quei lavori urgenti e non più procrastinabili che la comunità attende». Questo «permetterà di dare un miglior volto ai nostri paesi, a cominciare dal decoro di strade e marciapiedi e dalla mobilità sostenibile». Ciò che contraddistinguerà il mandato «può essere riassunto in: programmazione e investimento, sostenibilità e ambiente, socialità e inclusione, sicurezza e corresponsabilità». Boscolo propone innanzitutto incontri con associazioni, commercianti e società sportive per delineare le azioni necessarie, oltre a una mappatura dei centri per la programmazione delle piste ciclabili e degli interventi sulla viabilità.

Più nel dettaglio, Saccarola propone interventi sulla viabilità per risolvere le criticità stradali, in particolare la realizzazione di rotatorie nella zona del cimitero di Maerne, all'ingresso del Parco Laghetti, tra via Selvanese e via Dosa e di fronte alla chiesa di Martellago; il programma punta poi sul sostegno all'imprenditoria attraverso l'istituzione di uno sportello per le aziende e di una consulta periodica del commercio; si parla inoltre di promozione delle energie rinnovabili e tutela degli animali; inoltre un focus sulla sicurezza, tramite la conclusione del progetto di videosorveglianza ai varchi di accesso del territorio comunale e la richiesta di un maggior numero di unità dei carabinieri.

Il programma di Boscolo parte dall'ambiente, in particolare dalla valorizzazione del Parco Laghetti tramite un nuovo camminamento da via Fornace e la revisione della rete delle piste ciclabili; quindi la manutenzione del patrimonio edilizio pubblico (soprattutto scuole e palestre), oltre alla cura e alla manutenzione della rete stradale e della viabilità pedonale; altro obiettivo è la massima riduzione delle nuove edificazioni, incentivando la demolizione dei vecchi edifici e la loro riedificazione. Sul tema della sicurezza, il programma del centrosinistra propone un potenziamento della polizia locale e di quella ambientale, oltre alla videosorveglianza e alla creazione di un tavolo di lavoro periodico nell'ambito dell'Unione dei comuni.