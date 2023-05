Elezioni 2023, i candidati sindaco a Pianiga

Tre candidati si presentano alle elezioni del 14 e 15 maggio 2023 per la carica di sindaco a Pianiga, comune di 12.237 abitanti con 10.280 cittadini chiamati al voto. La nuova amministrazione si deciderà al primo turno.

Il centrodestra si presenta diviso: Federico Calzavara, attuale primo cittadino, si ricandida per un secondo mandato con la propria lista civica. A contendergli la guida della città sono Massimo Calzavara, ex assessore ed ex sindaco sostenuto dai partiti di centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Coraggio Italia) e Silvia Coppetta Calzavara, che ha l'appoggio del centrosinistra e del Movimento 5 stelle (con la lista "Pianiga insieme", ma senza simboli di partito).

I candidati e le liste

Federico Calzavara, architetto, spiega di ricandidarsi «per completare il programma avviato in questa consigliatura e porre le basi per la crescita del Comune nei prossimi anni». Sostiene, inoltre, di rappresentare «i cittadini che non si riconoscono nel modo di fare politica dei partiti». Tra le priorità del suo programma ci sono la scuola (interventi di manutenzione, realizzazione dell'aula magna nella secondaria di Cazzago); il sociale (incentivazione del volontariato e della rete di famiglie, potenziamento dei servizi, creazione della "casa delle associazioni"); gli anziani (potenziamento dei progetti di aggregazione); la sicurezza (assunzione di nuovi agenti, collocazione di telecamere); il commercio (istituzione di uno sportello impresa, programmazione di laboratori professionali nelle scuole); e la viabilità, in particolare attraverso la realizzazione di piste ciclabili.

Massimo Calzavara, di professione avvocato, ha una lunga esperienza di amministrazione alle spalle. È stato sindaco di Pianiga per due mandati, dal 2008 al 2018, e poi assessore alla sicurezza nell'attuale giunta. Il suo programma si concentra su una serie di impegni, in particolare la realizzazione di piste ciclabili (Pianiga - stazione di Vigonza, Cazzago - stazione di Mirano, Mellaredo-Rivale - stazione di Pianiga) e interventi di sicurezza stradale (rotatoria all’incrocio via Cavin Maggiore-via Marinoni, incrocio via Accopè Fratte - via Roma, incrocio via Roma - via Marinoni); inoltre il potenziamento dell'illuminazione pubblica e della videosorveglianza, l'attenzione alle scuole (con la riqualificazione energetica e ristrutturazione delle primarie e secondarie) e la proposta di migliorare il trasporto pubblico, attraverso la messa in sicurezza delle fermate e l'aumento delle corse dei bus.

Silvia Coppetta Calzavara (Pianiga Insieme) si presenta invece nel segno della novità e del cambiamento. Insegnante di scuola primaria, spiega: «Il mio lavoro mi porta a contatto con le famiglie, attraverso loro tocco con mano i problemi della quotidianità: la carenza dei servizi, il lavoro, la gestione dei bambini, degli anziani, i problemi legati alla crisi energetica. Tutto questo sarà un faro per le mie scelte amministrative». Nell'azione politica, aggiunge, «porrò particolare attenzione ai temi dell'ambiente e dell'ecologia, delle piste ciclabili, della viabilità, del supporto alle famiglie, agli anziani e ai bambini con un occhio particolare alle politiche giovanili, alla scuola, alla cultura e allo sport, al tema dell'inclusione, soprattutto sul fronte della disabilità. Mi propongo di compiere scelte concertate con le varie categorie (imprenditori, commercianti, artigiani e agricoltori) attraverso tavoli di confronto per agire nel modo più concreto ed efficiente possibile».