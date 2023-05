Elezioni 2023, i candidati sindaco a San Donà di Piave

Domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 a San Donà di Piave si vota per il rinnovo del sindaco e dell'amministrazione comunale. Terzo comune della provincia di Venezia per popolazione, con 41.664 abitanti, è l'unico in cui si potrebbe andare al ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno (nell'altro comune con oltre 15mila abitanti, Martellago, i candidati sono solo due). L'eventuale ballottaggio è per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

I candidati sindaco per San Donà di Piave sono tre: Carlo Fantinello (centro), Alberto Teso (centrodestra) e Francesca Zottis (centrosinistra). Il vincitore prenderà il posto dell'uscente Andrea Cereser (centrosinistra), arrivato alla conclusione del secondo mandato.

I candidati e le liste

Carlo Fantinello è il candidato di centro e si presenta con il Terzo Polo (Azione - Italia Viva). Titolare di uno studio di consulenza alle imprese e già sindaco di Fossalta di Piave per due mandati fino al 2004, vive a San Donà da 18 anni. Le priorità della sua proposta sono «soluzioni per ridurre i tempi della burocrazia, per garantire servizi pubblici efficaci, per sostenere le attività economiche e per stimolare nuovi posti di lavoro. Attraverso un uso più razionale dei fondi e una visione più coraggiosa dell’organizzazione della macchina pubblica - aggiunge - è possibile avere disponibilità di spesa». Tra gli altri temi cari a Fantinello: «Va fatto il terzo ponte sul Piave senza ulteriori tentennamenti, va messo in campo un ruolo più incisivo dell’amministrazione comunale per riattivare il mercato degli affitti residenziali a favore di chi lavora, servono soluzioni innovative per sostenere gli investimenti delle imprese».

Alberto Teso è sostenuto da tutto il centrodestra: Lega, Lista civica Forcolin, SìAmo San Donà (Coraggio Italia - Forza Italia), Fratelli d'Italia e la civica Insieme Possiamo. Teso si descrive così: «54 anni, sposato, due figli. Avvocato impegnato nel mondo imprenditoriale, cattolico e grande sportivo», spiegando di aver raccolto «centoventi uomini e donne a sostegno di un grande progetto di rinascita». «Vogliamo rilanciare San Donà a partire dal suo centro urbano - dice - in particolare piazza Indipendenza, attraverso un programma di eventi ed interventi commerciali per animare la città». Parlando di viabilità, spiega: «Il ponte della Vittoria è una barriera all'accesso di San Donà, al quale si aggiungono altre difficoltà legate alla viabilità. È urgente iniziare seriamente a progettare il terzo ponte» ma ancora prima, in tempi brevi, «modificare la viabilità e creare un anello viario intorno a San Donà, sul modello di Treviso, che consenta di girare attorno al centro».

Francesca Zottis è la candidata del centrosinistra, sostenuta da cinque liste: Lista civica Francesca Zottis, Cittàinsieme, Partito Democratico, Fare Civico, Sinistra Italiana Europa Verde. Attuale vicepresidente del consiglio regionale del Veneto, punta a dare continuità all'amministrazione dell'uscente Cereser. «Sapremo valorizzare al meglio quanto di buono è stato fatto - scrive nella presentazione del suo programma -. La comunità sarà viva e vitale, capace di garantire e rafforzare una dimensione, culturale prima che urbana, di città e di capitale della Venezia orientale. Un impegno specifico verso una città accessibile, con uno sguardo da donna e da mamma». Zottis insiste poi sul concetto di sicurezza come combinazione di attività di repressione e prevenzione: per questo propone il rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine, l'incentivazione della "cittadinanza attiva" attraverso il controllo del vicinato e il sostegno a famiglie, scuole, parrocchie, società sportive e associazioni.