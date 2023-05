Elezioni 2023, i candidati sindaco a San Stino di Livenza

Sarà un confronto a due, nel turno elettorale del 14 e 15 maggio 2023, per il sindaco di San Stino di Livenza. Chiusa l'esperienza di Matteo Cappelletto, che ha guidato la città per due mandati consecutivi, i candidati a prendere il suo posto sono Stefano Pellizzon (centrosinistra) e Gianluca De Stefani (centrodestra). A San Stino di Livenza, comune di 12.720 abitanti, i cittadini chiamati al voto sono 11.308. La nuova amministrazione si deciderà al primo turno.

I candidati e le liste

Stefano Pellizzon, 40 anni, sposato e padre di due figli, di professione è responsabile dei servizi alla clientela di un’azienda di gas ed energia. Attuale vicesindaco, si presenta con la Lista Civica Livenza, senza simboli di partito. «San Stino è il luogo del mio cuore - spiega - dove la qualità della vita è alta ed esiste ancora il contatto con le persone. Questi risultati sono frutto anche delle amministrazioni comunali, come quella di Matteo Cappelletto di cui mi onoro di aver fatto parte. Quello che ha sempre guidato la mia azione è stato l’impegno e la passione per risolvere i problemi dei cittadini e per provare ad immaginare un mondo migliore».

Gianluca De Stefani, 27 anni, si presenta con una lista che include tutti i partiti di centrodestra: Fratelli d'Italia, Lega, Coraggio Italia, Forza Italia e Partito dei veneti. «È ora di cambiare - spiega - servono la forza delle idee e la determinazione a riportare al centro le persone e le loro esigenze, serve riscoprire l'orgoglio di vivere a San Stino attraverso un cambiamento di passo e mentalità. San Stino deve rimettersi in movimento con misure che aiutino le giovani coppie a scegliere di vivere qui, con la progettazione di nuove infrastrutture, con politiche a favore di un invecchiamento attivo degli anziani; con una giunta che permetta un dialogo diretto con la Città metropolitana, la Regione e il Governo».