Elezioni 2023, si vota fino alle 15. Affluenza al 44,47% in provincia

L'affluenza definitiva alle elezioni amministrative per i comuni chiamati al voto in questa tornata elettorale, alle ore 23 di domenica, è del 44,47% nel territorio metropolitano di Venezia. Un dato in calo di quasi 11,61 punti percentuali rispetto alle precedenti omologhe, in cui aveva votato il 56,08% degli aventi diritto. I cittadini potranno recarsi alle urne fino alle 15 di oggi, lunedì 15 maggio, per esprimere le proprie preferenze.

I Comuni al voto in provincia di Venezia

Nell'area metropolitana di Venezia sono quattro i Comuni al voto in occasione delle elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023: San Donà di Piave e Martellago (sopra i 15mila abitanti), San Stino di Livenza e Pianiga (sotto i 15mila). L'eventuale turno di ballottaggio, previsto solo per San Donà (a Martellago i candidati sono due, quindi si decide al primo turno), è programmato per domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023. In totale sono coinvolte 75.063 persone aventi diritto al voto.

A San Donà di Piave, città di 41.664 abitanti (terza della provincia per popolazione, dopo Venezia e Chioggia), gli elettori chiamati al voto sono 35.253. Concluso il doppio mandato dell'uscente Andrea Cereser, i candidati sono tre: Carlo Fantinello, che è già stato sindaco di Fossalta di Piave, per il terzo polo; Alberto Teso, avvocato, con il centrodestra; e Francesca Zottis, attuale vicepresidente del consiglio regionale veneto, con il centrosinistra. Si andrà al ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati riesca a raggiungere la maggioranza assoluta dei voti al primo turno.

Martellago, con 21.279 abitanti (18.222 cittadini chiamati al voto), vede invece una competizione a due, con le forze politiche nettamente divise e compattate con i rispettivi candidati: da una parte Andrea Saccarola, sindaco uscente dell'area di centrodestra che si ripropone per il secondo mandato; dall'altra Alessio Boscolo, sostenuto da tutto il centrosinistra.

Nel Veneto orientale si vota anche a San Stino di Livenza, comune di 12.720 abitanti dei quali 11.308 chiamati alle urne. Anche qui - chiusa l'esperienza di Matteo Cappelletto, che ha guidato la città per due mandati consecutivi - sarà un confronto a due: i candidati sono Stefano Pellizzon per il centrosinistra (attualmente vicesindaco) e Gianluca De Stefani per il centrodestra.

Infine Pianiga, comune di 12.237 abitanti di cui 10.280 al voto, dove i candidati sindaco sono tre: il centrodestra è diviso tra Federico Calzavara, attuale primo cittadino che si ricandida per un secondo mandato con una lista civica, e Massimo Calzavara, che è stato a sua volta sindaco nelle due precedenti amministrazioni ed è sostenuto da Lega, FdI e Forza Italia; il centrosinistra compatto, invece, sostiene Silvia Coppetta Calzavara, di professione insegnante.