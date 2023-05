Elezioni 2023, Andrea Saccarola confermato sindaco a Martellago

Le elezioni amministrative 2023 confermano Andrea Saccarola alla guida di Martellago per un secondo mandato. Saccarola, candidato sostenuto da una coalizione di centrodestra (Lista Saccarola sindaco, Ambiente e Territorio, Lega, Fratelli d'Italia, #Generazione 18 e Forza Italia), ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, superando l'unico l'avversario: Alessio Boscolo, sostenuto dal centrosinistra.

Commerciante di 42 anni, sposato e con una figlia, Saccarola ha spiegato di essersi ricandidato «per cercare di migliorare il vivere quotidiano della comunità». In questi anni, continua il sindaco, «abbiamo lavorato con concretezza, passione e serietà. Tante sono le opere piccole e grandi che abbiamo fatto, tante sono ancora quelle da fare». Tra le priorità ci sono la realizzazione della pista ciclabile di via Frassinelli e l'impegno per ottenere la costruzione di una casa di riposo nel territorio.