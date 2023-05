Elezioni 2023, a San Donà di Piave vince Alberto Teso al primo turno

Alberto Teso vince al primo turno ed è il nuovo sindaco di San Donà di Piave, il principale tra i comuni veneziani al voto nelle elezioni 2023. Stavolta tutta l'area di centrodestra si è presentata unita attorno ad un unico candidato, scelta che è risultata vincente alle urne fin da subito: grazie alla maggioranza assoluta ottenuta nelle votazione del 14 e 15 maggio, infatti, non ci sarà bisogno del turno di ballottaggio. A sostenerlo c'è una coalizione composta da Lega, Lista civica Forcolin, SìAmo San Donà (Coraggio Italia - Forza Italia), Fratelli d'Italia e la civica Insieme Possiamo. Gli avversari, Francesca Zottis (centrosinistra) e Carlo Fantinello (terzo polo), si sono congratulati con Teso.

La nuova amministrazione arriva al termine dei due mandati consecutivi di Andrea Cereser, di centrosinistra. Teso si descrive così: «54 anni, sposato, due figli. Avvocato impegnato nel mondo imprenditoriale, cattolico e grande sportivo», spiegando di aver raccolto «centoventi uomini e donne a sostegno di un grande progetto di rinascita». La priorità per il nuovo sindaco è la viabilità, e in particolare la riduzione del traffico: un problema da affrontare con urgenza, in particolare con la realizzazione di un nuovo ponte sul Piave per togliere i mezzi pesanti dal ponte della Vittoria.