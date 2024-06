Diretta

I 44 Comuni della città metropolitana di Venezia, l'8 e il 9 giugno, si recheranno alle urne per il rinnovo del parlamento europeo. In concomitanza con il voto comunitario, i cittadini di 16 Comuni del territorio saranno chiamati a esprimere le proprie preferenze per il rinnovo delle amministrazioni comunali. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di domenica.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

I Comuni più popolosi, dove è previsto un eventuale turno di ballottaggio, sono Spinea, Noale, Scorzè e Portogruaro. In due di questi, Spinea e Portogruaro, si tratta di elezioni anticipate in seguito al commissariamento per precedenti dimissioni del sindaco. Per i comuni più piccoli (Annone, Camponogara, Ceggia, Cinto, Cona, Concordia, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Stra, Teglio) si decide tutto al primo turno.

VeneziaToday.it seguirà in diretta lo spoglio delle elezioni amministrative, Comune per Comune, a partire dalle 14 di lunedì 10 giugno.