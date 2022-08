Ferrazzi escluso dalle liste del Pd. «Amareggiato»

Il Partito democratico chiude le liste per le candidature alle elezioni di settembre ed esclude il nome del senatore veneziano Andrea Ferrazzi. «Purtroppo il mio nome non ci sarà - ha scritto Ferrazzi su Facebook -. Nel mio collegio la componente uomini sarà composta da Andrea Martella capolista al Senato e Piero Fassino numero 2 alla Camera. Non voglio essere ipocrita, per me mi aspettavo un esito diverso e sono sinceramente amareggiato».

«Avrei voluto compiere un secondo mandato - prosegue - per completare un lavoro che mi stava appassionando su temi fondamentali per il futuro nostro e dei nostri figli come l’ambiente, la transizione ecologica, le città, l’Europa. Mi resta la certezza di aver dato tutto quello che potevo e di aver svolto il mio compito con quella 'disciplina e onore' richiesta dalla Costituzione».

Ricordando gli «anni difficili» al Consiglio comunale di Venezia dopo la sconfitta del centrosinistra, l’inizio della Città metropolitana e la candidatura al Senato, Ferrazzi sottolinea che «anche questa volta i circoli del territorio mi avevano chiesto unanimemente di continuare il lavoro, purtroppo ci troviamo insieme a subire una decisione diversa. Mi dispiace anche per loro, per le moltissime persone con le quali abbiamo condiviso speranze, passioni, impegni, cadute e risalite. Invito tutti, nonostante l’amarezza, a votare per il Pd, per costruire un futuro migliore per noi e per i nostri figli», conclude.