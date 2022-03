L'ex sindaco di Fiesso Andrea Martellato è il candidato del centrodestra a Mira

Il centrodestra a Mira converge sul candidato sindaco Andrea Martellato per le comunali di quest'anno. L'ex primo cittadino di Fiesso D'artico, per due mandati, sfiderà Marco Dori, sindaco di centrosinistra al termine del suo primo governo cittadino nella Riviera del Brenta. Martellato, attualmente assessore della giunta di Marco Cominato, eletto l'anno scorso a Fiesso, ha guadagnato la fiducia di tutte le forze del centrodestra, ponendo come condizione per la sua candidatura l'unità dei partiti attualmente all'opposizione. Dopo il momento di riflessione del centrodestra a Mira, con la Lega orientata sul nome dell'ex assessore Vanna Baldan, che ha rassegnato le dimissioni alcuni giorni fa dalla giunta Dori, le trattative interne hanno portato a trovare la quadra su Martellato.

«È stato un collaboratore Fucsia a fare il mio nome - ha confermato Martellato, che ha esordito esprimendo la sua vicinanza al sindaco Luigi Brugnaro, attualmente ricoverato a Padova dopo un malore - Mi hanno chiesto, tramite Forza Italia, se sarei stato disponibile, ci ho pensato e ho detto sì, ma solo se tutto il centrodestra avesse accettato il mio nome». Quindi ci è voluto l'accordo di Coraggio Italia, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Quest'ultima ha incontrato una volta ancora Martellato, chiedendogli cosa avesse fatto in caso di vittoria. Poi il gruppo del Carroccio ci ha pensato qualche giorno, e infine ha deciso di ricalibrare la propria scelta sull'attuale assessore di Fiesso D'Artico, Andrea Martellato. «Oggi è certo che la lista del centrodestra supporterà il mio nome - commenta Martellato - Tenteremo di arrivare all'obbiettivo di guidare la città - continua l'ex sindaco - Anche Fiesso fino al 2011 era di centrosinistra ma c'è stata una spinta a sperimentare un nuovo indirizzo per il territorio, e nel secondo mandato sono stato confermato al 68%. Mira è un Comune grande, una realtà particolare e non è Fiesso, ma non è detto che non prevalga la volontà di cambiamento. Ora capiremo strategicamente come i partiti vorranno muoversi, io coordinerò la presentazione delle liste».