Tutti i candidati alla poltrona di governatore del Veneto

Sono 19 le liste presentate in Veneto per l'elezione del presidente e del Consiglio regionale che sono state ufficialmente depositate in Corte d'Appello a Venezia. Il presidente del Veneto uscente Luca Zaia correrà con cinque liste, tre appartenenti alla galassia leghista: "Lega", "Zaia Presidente" e "Veneta Autonomia", ma oltre a queste ci sono anche quelle riferite agli alleati Fratelli d'Italia e Forza Italia. Lo riporta VeronaSera

Il principale sfidante nella competizione delle prossime elezioni regionali è l'ex vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni, appoggiato dal Partito Democratico e dalle liste "Veneto che Vogliamo", "Europa Verde", "+Veneto Volt", "Sanca Veneta". In corsa con una lista propria anche l'ex dem Simonetta Rubinato "per le Autonomie", mentre il Movimento 5 Stelle ha scelto di puntare sull'ex deputato Enrico Cappelletti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In corsa vi è poi Daniela Sbrollini, espressione di Italia Viva, ma sostenuta anche da Psi, Pri, Civica per il Veneto. Completano la sfilza di candidati l'ex pentastellata Patrizia Bartelle (Veneto Ecologia Solidarietà), Antonio Guadagnini (Partito dei Veneti), il segretario di Rifondazione comunista Paolo Benvegnù (Solidarietà Ambiente Lavoro), Paolo Girotto del Movimento 3V (Vaccino Vogliamo Verità). Da ultimo vi sarebbero le candidature di Ivano Spano di "Indipendenza Noi Veneto" e Loris Palmerini di "Venetie per l'Autonomia" che, tuttavia, secondo l'Ansa parrebbe non siano riusciti a presentare il numero di firme necessario.