Proiezioni regionali: lista Zaia presidente al 47%, Lega di Salvini al 16% in Veneto

In Veneto le proiezioni sui campioni dei voti allle regionali, mentre procede lo spoglio, confermano il plebiscito per Luca Zaia presidente, candidato con una percentuale oltre il 74% e marcano i distacco in Veneto tra la lista che porta il suo nome e quella della Lega: la prima stimata al 47%, la seconda al 16%. Molte le considerazioni sulla leadership del partito aperte da tempo e sempre smentite da Zaia presidente in merito a un suo possibile ritorno a Roma.

Secondo la proiezione Rai, il Partito Democratico in Veneto è al 13,6%, Fratelli d'Italia all'8,3%, la Lista Veneta al 2,9%, il Movimento 5 Stelle al 2,7%, Forza Italia al 2,6%, Europa verde a 1,7%, Veneto che Vogliamo a 1,5%, il Movimento 3v 0,9%, Rifondazione-Pci a 0,8% e gli altri al 2,8%. Gli exit poll davano Lorenzoni tra il 16 e il 20%. Enrico Cappelletti M5S tra il 3 e il 5 per cento. Il candidato del Partito dei Veneti, Antonio Guadagnini, invece, attorno al 2%.