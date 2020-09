Elezioni 2020: i risultati delle votazioni per il presidente della Regione Veneto

Elezioni regionali 2020, si vota il 20 e 21 settembre: dopo lo spoglio delle schede (che seguirà quello per il referendum), in questo articolo appariranno, mano a mano che vengono aggiornati, i risultati delle votazioni per il presidente e il consiglio regionale del Veneto.

Per la poltrona di Palazzo Balbi si sfidano il governatore uscente Luca Zaia (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista veneta autonomia, Zaia presidente), l'ex vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni (Lorenzoni presidente; Europa verde; +Veneto in Europa; Pd; Sanca veneta), Daniela Sbrollini (Italia Viva, PSI, Civica per il Veneto e Pri), Paolo Benvegnù (Solidarietà ambiente lavoro), Enrico Cappelletti (M5S), Patrizia Bertelle (Veneto ecologia e solidarietà), Antonio Guadagnini (Partito dei Veneti), Simonetta Rubinato (Veneto Simonetta Rubinato per le autonomie) e Paolo Girotto (Movimento 3V).

I dati regionali

Elettori: 4.126.055

LISTE CANDIDATI VOTI % Movimento 3V PAOLO GIROTTO - - Veneto Simonetta Rubinato per le autonomie SIMONETTA RUBINATO - - Zaia presidente; Lega; Forza Italia; Fratelli d'Italia; Lista veneta autonomia LUCA ZAIA - - Solidarietà ambiente lavoro (Pci) PAOLO BENVEGNÙ - - Lorenzoni presidente; Europa verde; +Veneto in Europa; Pd; Sanca veneta ARTURO LORENZONI - - Movimento 5 Stelle ENRICO CAPPELLETTI - - Veneto ecologia solidarietà PATRIZIA BERTELLE - - Partito dei Veneti ANTONIO GUADAGNINI - - Italia Viva; Civica per il Veneto; Pri, Psi DANIELA SBROLLINI - - TOTALE

Come hanno votato gli elettori del Comune di Venezia