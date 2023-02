Elly Schlein a Venezia per le primarie del Pd, Sambo: «Ha vinto nei circoli del Comune»

Sala piena a San Leonardo dove sabato è stata presentata la candidata alla segreteria del Partito Democratico, in vista delle primarie del partito il 26 febbraio, Elly Schlein. «C'è bisogno di entusiasmo, rinnovamento, chiarezza e radicalità - ha commentato la segretaria veneziana del Pd e consigliera comunale, Monica Sambo, che ha accolto Schlein nella città lagunare - A Venezia Elly ha ottenuto grandi successi nei congressi, ma ancora tanto c’è da fare in vista delle primarie». Intanto in Veneto il candidato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, ha ottenuto il primato delle preferenze (a Venezia lo scarto fra Bonaccini e Schlein è di 32 voti a favore di quest'ultima, mentre in Veneto i voti delle primarie del presidente dell'Emilia Romagna sono 2.923 contro i 2.620 di Schlein).

La candidata ha incontrato elettori, consiglieri Pd dei Comuni della Città metropolitana e simpatizzanti. «Sono molto felice di poter dire che la mozione Schlein ha vinto nei circoli del Comune di Venezia e della città metropolitana - commenta Sambo - Questo risultato è frutto delle proposte contenute nel documento che chiede un radicale cambio al Partito Democratico sul lavoro, l’ambiente e i diritti sociali».

Partecipazione e consensi per questo nuovo volto che aspira a rappresentare il partito nazionale. «Grazie a tutte le iscritte e gli iscritti che sono andati a votare e che si sono spesi in questi giorni nei congressi, e a tutte le persone che si impegneranno per rendere possibile la straordinaria prova di democrazia che saranno le primarie del Pd dove sono convinta che Elly riuscirà a prevalere - afferma Sambo - Ritengo che a Venezia il risultato sia in linea con molte delle scelte che abbiamo fatto in questo ultimo anno. Questo ci dà ancora più forza nell’azione di opposizione a questa giunta comunale di destra che è molto distante dal cambiamento di cui la città ha bisogno». «Sono uscito dal Pd molti anni fa ma ho ben chiaro che Elly è l'ultima speranza per arginare la deriva moderata del partito: è una persona di grande valore», è il commento dell'ex presidente della Municipalità di Venezia, Enzo Castelli.

«La significativa partecipazione degli iscritti alla prima fase delle primarie nel Veneto racconta la voglia di riscatto dopo la netta sconfitta nelle elezioni politiche dello scorso settembre. La vittoria di Stefano Bonaccini anche nella nostra regione dice che è finito il tempo della subalternità per costruire una forza politica forte, espansiva, credibile per il governo. Ora avanti con le primarie, per coinvolgere migliaia di cittadini in un progetto comune innovativo e coinvolgente», argomenta il comitato veneto per Stefano Bonaccini (sotto foto documento dati primarie Pd regionali del Comitato veneto per Stefano Bonaccini).