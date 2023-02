Elly Schlein nuova segretaria del Pd. Plebiscito a Venezia con il 73% delle preferenze

Primarie del Partito democratico: la neo eletta segretaria Elly Schlein ha fatto incetta di preferenze anche nel Veneziano, riflettendo il dato regionale che l'ha vista "volare" con oltre il 60% delle preferenze. Nel solo Comune di Venezia, su 5.797 votanti, ha ottenuto il 73% dei voti.

Schlein: «Il Pd è vivo e pronto a rialzarsi»

«Sono immensamente grata, perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. - ha commentato a caldo Schlein - Anche stavolta non ci hanno visti arrivare. Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi». Nel primo discorso da segretaria, Schlein ha ribadito l’intenzione di voler lavorare su questa fiducia, «perché questo voto è un mandato a cambiare, con una linea chiara».

Ora, ha proseguito Schlein, «dobbiamo iniziare difendendo la dignità del lavoro; la scuola pubblica, nel momento in cui il governo tace di fronte ad aggressioni squadriste davanti alle scuole. Faremo le barricate contro ogni taglio della sanità pubblica, universalistica. Saremo al fianco di chi lotta per la giustizia climatica, accanto a quella sociale. Lavoreremo per una vera, profonda conversione ecologica» e «non ci daremo pace finché non avremo posto un limite alla precarietà».

Gli auguri di Bonaccini

Per parte sua, Stefano Bonaccini incassa la sconfitta e augura il meglio all'avversaria: «Ho sentito Elly Schlein. - ha detto nella tarda serata di domenica - Le ho fatto un grande in bocca a lupo per la grande responsabilità che assume questa sera alla guida del Pd».

Sambo: «Inizia una nuova storia per il Pd»

«Quella di oggi è una straordinaria prova di democrazia e di partecipazione che dimostra che il popolo del Pd ha voglia di ripartire e dare un futuro all’Italia e a Venezia», dichiara Monica Sambo, segretaria del Partito democratico di Venezia.

«Sono migliaia le persone che si sono recate a votare, - aggiunge - che hanno scelto di partecipare ad un momento così importante, reso possibile grazie allo straordinario sforzo dei volontari, dei segretari di circolo e di tutte le militanti e militanti del Pd che in questi mesi hanno permesso lo svolgimento del congresso». Per Sambo la grande partecipazione dimostra «che da domani inizia una nuova storia per il Pd e per le forze che vogliono cambiare Venezia».