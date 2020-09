Prime proiezioni: Zaia oltre il 74%. Exit poll Venezia: Brugnaro tra 49 e 53%, Baretta tra 29,5 e 33,5%

Nessun dato ufficiale. Le prime proiezioni incoronano, non a sorpresa, l'attuale governatore del Veneto. Per il sindaco di Venezia situazione in bilico tra riconferma e ballottaggio