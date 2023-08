Taglio ai fondi del Pnrr, Saccà (Pd): «Interventi a rischio anche a Venezia»

«La proposta scellerata di taglio dei fondi del Pnrr che il governo porterà a Bruxelles avrà forti ripercussioni anche nel territorio veneziano». Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Giuseppe Saccà punta il dito contro la politica dell'esecutivo Meloni. «Sedici progetti per un investimento complessivo di circa 27 milioni di euro rischiano di rimanere al palo - precisa Saccà -. Abbiamo presentato una mozione con la quale si chiede al Comune di attivarsi perché si trovino altre fonti di finanziamento statali per tutti i progetti».

Per il capogruppo dem il rischio è che il più grande piano di rilancio dal dopoguerra venga fatto a pezzi. «Ci aspettiamo la stessa solerzia che la giunta ha avuto nel trovare fonti di finanziamento alternative davanti alla bocciatura dell’Europa del Bosco dello Sport».

«Le dichiarazioni del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto alimentano grande incertezza – aggiunge Emanuela Zanatta, consigliere comunale del Pd –. I cittadini attendono da tempo la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana. Ad esempio la trasformazione dell'ex scuola di Trivignano in polo socio sanitario è un intervento molto importante e bisogna rassicurare la cittadinanza sul fatto che l’opera non subirà rallentamenti».

«Uno dei territori più penalizzati potrebbe essere Marghera – intervengono Adriano Gobbin, segretario del Partito Democratico Marghera, Donatella Marello, capogruppo del Pd di Marghera e Marco Rizzetto responsabile urbanistico del circolo – Senza sei milioni già previsti a bilancio sono tre i progetti a rischio blocco. Se così fosse il centrodestra al governo starebbe tagliando i fondi al locale e per l’ennesima volta dimostrerebbe la poca attenzione per politiche di rigenerazione urbana di cui Marghera ha assoluto bisogno».

«I tagli potrebbero colpire anche interventi per il sistema dei forti (Fort Marghera e Forte Manin), per mettere in sicurezza la viabilità, per potenziare il sistema dei Parchi urbani (Parco San Giuliano e Bissuola) e altro conclude Saccà - Il Pd si attiverà a tutti i livelli perché la nostra città non sia penalizzata dalle scelte governative e chiediamo alla giunta di fare altrettanto».