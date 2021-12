Ammessi ai fondi del ministero i progetti di recupero di 353 case comunali, tra Venezia e Spinea

È sempre più vicina la realizzazione dei progetti di recupero di 353 case comunali tra Venezia e Spinea. Sono infatti stati ammessi al finanziamento tramite bando del ministero delle Infrastrutture 5 interventi, per un totale di 7.795.000 euro. Si tratta di 500.000 euro per 45 unità immobiliari a Cannareggio, 1.580.000 euro per 54 unità in via Camporese, 1.665.000 euro per 48 case in via Oroboni, 1.250.000 euro per 36 alloggi di via Case nuove e, in aggiunta, ci sono altri 2.800.000 euro per la riqualificazione di 170 alloggi di proprietà del Comune di Venezia situati nel Comune di Spinea.

«A queste risorse, si aggiungono altri 7.955.000 euro per immobili dell’Ater di Venezia, 2.100.000 per San Donà di Piave e 2.051.000 per Portogruaro, per un totale di quasi 20 milioni nell’area metropolitana – afferma l'assessore Simone Venturini - . Voglio ringraziare i colleghi di giunta, Francesca Zaccariotto, assessore ai Lavori Pubblici e Paola Mar, assessore al Patrimonio, oltre a dirigenti e tecnici di Comune ed Insula, per il grande lavoro di squadra che ha permesso di preparare la domanda di ammissione al contributo. L’auspicio ora è che il ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili provveda entro il 30 marzo alla comunicazione dell’avvenuto finanziamento. La tabella di marcia prevede, infatti, per la metà del 2022 il completamento della progettazione ed entro il 31 dicembre la pubblicazione dei bandi di gara per gli interventi. Un grande lavoro di squadra con la Regione».

«Abbiamo lavorato in silenzio, ma con costanza – dichiara il sindaco di Spinea Martina Vesnaver – in piena collaborazione e sintonia con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e tutto il suo staff. Abbiamo mantenuto l’impegno di trovare le risorse per riqualificare gli appartamenti del Villaggio dei Fiori, che da anni attendono interventi di manutenzione straordinaria. È la migliore risposta a chi sul tema cercava solo sterili polemiche politiche. Appena il ministero darà l’ok finale, vigileremo perché siano rispettate le tempistiche previste e avviare al più presto i cantieri».