Pnrr, Sambo: «Prima che l’Europa bocci palazzetto e stadio il Comune recuperi le somme per le case»

«Prima che l’Europa bocci palazzetto e stadio il Comune recuperi quelle risorse per il recupero delle casi popolari e per la transizione energetica». Mentre a Venezia l'amministrazione lavora per portare a casa i fondi del Pnrr per il Bosco dello sport, l'opposizione propone di investirli in altre direzioni. «Bisogna ricordare - continua la segretaria del Partito Democratico veneziano, Monica Sambo - che per la realizzazione di stadio e palazzetto oltre ai 100 milioni del Pnrr, sono stati previsti anche circa 100 milioni di euro di mutuo a e altri 100 di risorse comunali per un totale di più di 300 milioni di euro». Ma se l'Europa negherà i contributi, «è necessario attuare un altro piano con i fondi Pnrr e con le altre risorse», commenta Sambo.

La proposta del Pd è quella di destinare i finanziamenti al recupero di case pubbliche. Insieme a Tommaso Bortoluzzi della segreteria comunale, Sambo dice: «l'investimento anche solo di parte di queste risorse potrebbe o cambiare il volto della residenza pubblica a Venezia e nelle terraferma. Ci sono tantissime realtà che potrebbero beneficiare di questi fondi come il complesso ex Scalera attualmente in vendita da parte del commissario liquidatore, e altri progetti sono possibili sulle case rosse del Lido sul quale il bando del 110 per cento è andato deserto. Complessivamente i 5.500 appartamenti del Comune di cui la metà nella città d'acqua e nelle isole potrebbero rientrare in progetti di rigenerazione urbana. Serve un grande piano - conclude - per fermare l'emorragia degli abitanti scesi nel 2022 di altri 1.300. Molti altri piani di rigenerazione sono nel cassetto del Comune, la realizzazione della dorsale dell'impianto fognario a Venezia, ad esempio o il rifacimento delle condotte idriche. Questi i tanti possibili impieghi per non perdere l'opportunità del Pnrr. Il 2026 è ormai alle porte».