Animali abbandonati, maltrattati e sequestrati. Lega: «Ora servono una consulta e un garante»

L'ultimo fatto risale ad appena 4 giorni fa, quando un uomo è stato visto avvicinarsi in bicicletta al canale di via Risorgimento, a Chirignago, dove ha gettato un sacco all'interno del quale i carabinieri, allertati da chi aveva visto, hanno trovato un cane privo di vita. Si sta ancora indagando sull'episodio, mentre vari altri atti di violenza si consumano purtroppo ai danni di animali. Per questo l'onorevole e consigliere comunale della Lega, Alex Bazzaro, insieme alla consigliera di Forza Italia Deborah Onisto, ha presentato una mozione per chiedere che il Comune di Venezia istituisca la Consulta per le tematiche animaliste e un garante per i diritti, la tutela e il benessere degli animali.

«L'obbiettivo è quello di sviluppare interesse ed empatia verso tutte le specie animali che necessitano di cure e di protezione nel nostro territorio - commenta Bazzaro - Da tempo il nostro Movimento condanna gli atti di crudeltà contro gli animali di affezione, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Per questo è necessario intervenire in maniera decisa anche a livello locale per accudirli e nutrirli. A Venezia e terraferma, ad esempio, i gatti liberi e le colonie feline sono già protetti e tutelati dal Comune ma è appurato che altre colonie feline e gruppi di altre specie di animali liberi subiscono sempre più frequentemente violenze, avvelenamenti e sequestri. I volontari sono pochi e il più delle volte gli animali cercano rifugio in proprietà private abbandonate con il rischio che nessuno riesca a prendersene cura. Da qui l’urgenza di tutelarli attraverso la Consulta e un garante». La mozione è stata sottoscritta da tutti i componenti del gruppo consiliare leghista: Riccardo Brunello, Paolo Tagliapietra, Nicola Gervasutti e Giovanni Giusto.