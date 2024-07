«Parlavo di appalti truccati, mi hanno spento il microfono»

«In Consiglio comunale oggi mi è stato spento il microfono quando ho provato a parlare degli appalti truccati che sono all'origine dell'arresto di un assessore in carica. Ma anche delibere truccate, avrei voluto aggiungere, ma mi è stato impedito». Il capogruppo di Terra&Acqua Marco Gasparinetti è uscito da Ca' Farsetti mercoledì pomeriggio, come hanno fatto tutti gli altri consiglieri di opposizione, abbandonando l'aula di un Consiglio comunale dove, hanno spiegato, non è più possibile andare avanti con i lavori in mancanza di un chiarimento politico che il sindaco Luigi Brugnaro, indagato dalla procura per corruzione, non ha voluto dare, almeno per ora. Altri 21 gli indagati. In carcere l'assessore Renato Boraso (che intende dare le dimissioni) e l'imprenditore Fabrizio Ormenese. Condannati ai domiciliari 6 imprenditori e la direttrice di Ive, Alessandra Bolognin. Indagati altri 7 uomini d'affari, oltre al sindaco, il capo e vicecapo di gabinetto, Morris Ceron e Derek Donadini, il direttore di Avm Giovanni Seno e il responsabile appalti di Avm, Fabio Cacco.

«Ne prendo atto e pubblicamente - continua il consigliere di Terra&Acqua - spero che la magistratura faccia chiarezza su tutti gli episodi di malaffare che, nelle parole del procuratore capo Bruno Cherchi, sono stati reiterati nel tempo e fino a pochi mesi fa, con una continuità impressionante documentata dalle intercettazioni (telefoniche e ambientali) della guardia di finanza». Gasparinetti aveva puntato il dito contro la "svendita" di palazzo Papadopoli al magnate di Singapore, Kwong (il cui referente Luis Lotti è ora indagato), già nel 2017. Sulla confusione fra interessi privati e pubblici ha continuato a fare denunce nel corso sia del primo che del secondo mandato del sindaco Brugnaro, a volte da solo, altre insieme ai gruppi di minoranza: Partito Democratico, Venezia Verde e Progressista, Movimento 5 Stelle, Tutta la città insieme e Venezia è tua. «In alcuni casi - conclude il consigliere di Terra&Acqua - gli atti corruttivi, secondo le indagini, si sono svolti all'interno della Smart Control Room del Tronchetto e questo aggiunge una nota grottesca a un quadro probatorio già imbarazzante».