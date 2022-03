Il centrodestra sceglie Giorgio Babato come candidato sindaco a Mirano

È Giorgio Babato, 53 anni, funzionario pubblico, il candidato unitario del centrodestra per le prossime elezioni amministrative di Mirano. Babato, sposato e con due figlie, è attualmente capogruppo della lista “Insieme per il bene comune”, che lo accompagnerà alle Comunali di primavera. Ad appoggiarlo ci saranno anche Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Coraggio Italia.

Il candidato ha chiarito in una nota le sue priorità: «Dobbiamo ricostruire il dialogo e il confronto con i cittadini valorizzando la centralità delle persone, del territorio, delle associazioni e del tessuto economico del capoluogo e delle frazioni per comprendere i rispettivi bisogni e dare risposte in tempi rapidi». Fondamentale sarà «la riorganizzazione e motivazione degli uffici comunali, per essere in grado di offrire ai miranesi un servizio più efficiente». Aggiunge Babato: «l'esperienza maturata nelle precedenti consiliature e come consigliere metropolitano dal 2015 al 2021 mi hanno permesso di capire ancora meglio quali sono i bisogni della città».

«Sono soddisfatto che tutto il centrodestra si sia ritrovato compatto intorno alla mia figura - commenta Babato - perché sono convinto che l'unità politica e di intenti, nonché la sintonia politica con la Città metropolitana e la Regione, siano strategicamente un punto di forza fondamentale per amministrare al meglio la città». La candidatura sarà presentata ufficialmente alla popolazione la settimana prossima.