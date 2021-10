Il sindaco Armelao nomina i nuovi assessori del Comune di Chioggia

Mauro Armelao, eletto sindaco di Chioggia alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, ha nominato oggi i componenti della nuova giunta comunale. Il sindaco terrà per sé le deleghe agli affari istituzionali, politiche per la sicurezza, polizia locale, protezione civile, pesca, turismo, patrimonio, servizi manutentivi, informatizzazione ed innovazione

Vicesindaco è stato nominato Daniele Tiozzo Brasiola (Fratelli d'Italia), che ha i referati del commercio, attività produttive, Suap, politiche giovanili, pubblica istruzione e sport. Pier Luigi Serafini (Lega) è assessore al bilancio, finanze, tributi, partecipate e personale, mentre Sandro Marangon (Chioggia Protagonista) si occuperà di politiche sociali e sussidiarità, politiche della residenza e della casa, welfare in materia sanitaria.

Elisabetta Griso (Lega) avrà le deleghe a lavori pubblici, edilizia scolastica, Legge speciale per Venezia, trasporti, viabilità, mobilità e rapporti con le frazioni; Serena De Perini (Forza Italia) è assessore agli eventi e marketing territoriale, demanio turistico, servizi demografici, politiche comunitarie e portualità; Elena Zennaro (FdI) all'avvocatura civica, pari opportunità, cultura, demanio e agricoltura. Infine Massimiliano Tiozzo Caenazzo (Fdi) è il nuovo assessore all'urbanistica, edilizia privata, ambiente e decoro urbano.

«Ringrazio tutti i membri della nuova giunta - è il commento del sindaco Armelao - per aver accettato questo incarico. Sono sicuro che assieme ed in pieno spirito di collaborazione, sapremo portare avanti gli obiettivi prefissati nel nostro programma elettorale». Il primo Consiglio comunale è convocato per il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 20:00 presso la Sala Maggiore.