Un vicesindaco e due assessori Lega in giunta, Tomaello: «C'è da lavorare»

Il vicesindaco con delega alle Politiche giovanili, allo Sport e al Porto Andrea Tomaello della Lega è nella giunta del neoeletto sindaco Luigi Brugnaro. «La Lega c'è - afferma lui - una responsabilità e un impegno rappresentare un partito di punta a livello nazionale in questa città. Penso con il sindaco Brugnaro e il presidente Zaia sarà possibile». Poi commenta il risultato del ballottaggio a Portogruaro che ha portato lunedì a primo cittadino il canidato della Lega Florio Favero: «Spero anche lì come a Venezia nell'impegno di persone giovani pronte a portare il loro impegno. A Portogruaro dobbiamo formare la giunta. Il peso della Lega c'è anche nella squadra di centrodestra di Cavallino Treporti e a Torre di Mosto». Sul nuovo assessore al Commercio e Attività produttive, Sebastiano Costalonga, commenta il vicesindaco: «La sua esperienza nel lavoro e nel sindacato sarà d'aiuto come il fatto che vive a Venezia a diretto contatto con le realtà lagunari», mentre l'ex consigliera della Lega Silvana Tosi alla Sicurezza: «l'ho sentita ieri - dice Tomaello - sta bene, è contentissima».

