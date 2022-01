Grandi navi, dal ministro Orlando 5 milioni di ristori per i precari della crocieristica

Dal governo 5 milioni di euro di ristori per i lavoratori dipendenti stagionali, intermittenti o autonomi della crocieristica che non hanno altri strumenti di sostegno al reddito. La conferma arriva dai consiglieri regionali del Partito Democratico, Jonatan Montanariello e Francesca Zottis, dopo il decreto del ministro del Lavoro Andrea Orlando. «Un primo concreto sostegno per i lavoratori fermati dallo stop alle grandi navi - commentano - un’indennità di 2 mila euro ciascuno per il 2021 che sarà rifinanziata anche per il 2022, raddoppiando l’attuale stanziamento da cinque milioni, con l’intenzione di allargare le categorie di beneficiari. Questi fondi danno un po’ di respiro a oltre un migliaio di lavoratori».

I ristori, spiegano i consiglieri dem, riguardano i lavoratori che non hanno un contratto a tempo indeterminato e quindi non possono beneficiare di altre forme di sostegno al reddito come la cassa integrazione. «Lo stanziamento per il 2021 è stato impegnato nella sua totalità - continuano - e conforta sapere che per il 2022 il finanziamento non solo passerà da 5 a 10 milioni, ma sono in corso delle valutazioni per provare ad ampliare il numero dei beneficiari». Il traffico passeggeri, il futuro della crocieristica a Venezia e il lavoro di tutti gli addetti del porto, fermo da due anni, sono stati nel mirino dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil che hanno proclamato uno sciopero di 24 ore il 17 dicembre scorso, al quale, secondo quanto rilevato dalle sigle, l'adesione è stata praticamente totale a Venezia. Per quanto riguarda le risorse della struttura commissariale si è invece in attesa, come confermato l'ultima volta dal presidente dell'Autorità di sistema portuale Fulvio Di Blasio, commissario del porto, durante la presentazione del piano triennale il 15 dicembre scorso».