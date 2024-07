Brugnaro parlerà in Consiglio. «Faccia un passo indietro». FI e FdI: «Si dimostrino estranei»

Fra i gruppi di opposizione in Consiglio comunale martedì sera, solo la capogruppo di "Venezia è tua", Cecilia Tonon, aveva deciso di non chiedere a Brugnaro e alla giunta di fare "un passo indietro". Tutte le altre minoranze avevano optato per le dimissioni, chi prima e chi dopo. «Attendiamo l'intervento del sindaco a Ca' Farsetti domani, mercoledì», aveva detto. Ma dopo aver letto le intercettazioni delle telefonate e le ricostruzioni che hanno portato la procura di Venezia a far arrestare l'assessore Renato Boraso e a indagare il sindaco Luigi Brugnaro, tutto è cambiato.

«Mi stanno dicendo che chiedi soldi»

«Tu non mi ascolti, tu non capisci…mi stanno dicendo che tu domandi soldi, tu non ti rendi conto, rischi troppo… Se io ti dico di stare attento, ti devi controllare». Così il sindaco Brugnaro si rivolgeva al suo assessore Renato Boraso, scondo quanto emerso in un'intercettazione telefonica del 17 marzo del 2023, citata nell'ordinanza del gip e definita "fondamentale, poichè il primo cittadino dice all'assessore che lui chiede soldi». A chi e perché? Ditte, gruppi e società, in cambio di sblocchi di lottizzazioni, appalti, lavori e servizi, in base alle informazioni che stanno uscendo dal lavoro della guardia di finanza veneziana e del nucleo di polizia-economico finanziaria. Molti soldi. Renato Boraso è stato accompagnato in carcere. C'era il rischio, ha spiegato la procura, che potesse sbarazzarsi di documenti utili.

Al termine della giornata-terremoto per l'amministrazione comunale veneziana, tutta la minoranza si è ricompatatta (anche Tonon): domani - interverrà anche il consigliere Gianfranco Bettin (Venezia Verde Progressista) in Consiglio - chiederanno a Brugnaro di lasciare l'incarico. «Nessuno era orientato alle dimissioni all'inizio- spiega la capogruppo di Venezia è tua - Avevamo già sospeso tutti i lavori delle commissioni, nonostante l'accusa di strumentalizzazione e di volerci sostituire ai giudici da parte della maggioranza. Io parto dal presupposto che tutti siano onesti. Ma non possiamo fare come se non fosse successo nulla. È una tegola sul nostro Comune». La riunione permanente fra i gruppi di minoranza è andata avanti per tutto il giorno. «Sono veramente dispiaciuta per l'assessore Boraso - aggiunge Tonon -, sempre rispettoso e corretto. Impossibile pensarlo in una cella».

Forza Italia e Fratelli d'Italia

Disorientata e preoccupata anche la collega, capogruppo di Forza Italia e consigliera di maggioranza, Deborah Onisto. «Sindaco, assessore, capo di gabinetto, dirigenti: fino a che non ci sarà chiarezza c'è un grande dispiacere e apprensione anche per i loro famigliari. Tutto questo mi ha davvero scossa - dice Onisto - Spero abbiano modo di dimostrare prima possibile l'estraneità ai fatti, per come li conosco. Attendiamo l'esito della magistratura».

«Siamo stupiti. Misure cautelari e interdittive a carico di diversi amministratori, funzionari pubblici e imprenditori. A nome del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia - commenta il senatore Raffaele Speranzon - esprimo piena fiducia all’operato della magistratura e delle forze dell’ordine. Non ci sono elementi a sufficienza per esprimere giudizi. L’auspicio è che chi svolge funzioni pubbliche possa quanto prima dimostrare la propria completa estraneità ai gravi fatti contestati, in particolare il sindaco Brugnaro che conosco come persona perbene. Per Fratelli d’Italia la legalità è un valore irrinunciabile e non faremo mai sconti a chi tradisce la funzione che è chiamato a svolgere al servizio della cittadinanza».

Prima richiesta di dimissioni in mattinata

Se Tonon è stata l'ultima, il gruppo "Tutta la città insieme" del consigliere Giovanni Andrea Martini è stato il primo a chiedere le dimissioni di Brugnaro. «Un assessore arrestato, il sindaco indagato insieme ai suoi più stretti collaboratori, funzionari e direttori della macchina comunale. Quale è il domani dell’esecutivo? Naturalmente intendiamo far sentire forte la nostra richiesta di dimissioni come l’unica via di uscita onorevole di sindaco e giunta».

Di «mancanza di fiducia» dopo l'arresto di un assessore ha parlato anche la consigliera 5 Stelle, Sara Visman, come aveva fatto il Movimento poco prima, con Erika Baldin consigliera dei pentastellati in Regione. «Abbiamo chiesto il passo indietro - spiega Visman - per l'immagine di Venezia e anche a tutela del sindaco stesso, per poter chiarire tutto quello che gli viene chiesto dalla magistratura».

Sedute di Consiglio infuocate: scontri, attacchi, accuse

Dopo aver consultato la sua base, anche il gruppo "Terra&Acqua" è arrivato alla stessa conclusione: dimissioni. Dice il capogruppo, Marco Gasparinetti, «avevamo denunciato diversi episodi, palazzo Papadopoli è una vicenda del 2017, tuttavia, fosse solo per quello, andava magari in prescrizione. Il punto è che dalle indagini gli episodi sembrano ripetuti e le intercettazioni sono anche successive all'inchiesta di Report (in cui Gasparinetti è apparso) del dicembre 2023».

«Con senso di responsabilità, principio di garanzia e rispetto per il lavoro della magistratura, guardiamo con attenzione agli sviluppi dell'inchiesta. Ma al tempo stesso non possiamo dimenticare che da anni, come forza di opposizione, solleviamo il tema del conflitto di interessi che grava sulla nostra città - dice la nota del Pd (Partito Democratico comunale, provinciale e regionale e gruppo consiliare) -. Per il bene di Venezia e dei suoi cittadini, per le tante criticità e sfide che abbiamo di fronte, il sindaco e la sua maggioranza dovrebbero assumersi appieno la responsabilità politica di compiere un passo indietro».

Ritorno alle urne

Per il gruppo Venezia Verde Progressista di Gianfranco Bettin e i coordinatori Maurizio Enzo e Franca Marcomin (Alleanza Verdi Sinistra Venezia), «si deve aprire una stagione nuova». Accuse gravi, l'indagine vasta che riguarda il cuore dell'amministrazione. «Non possono che portare alle dimissioni del sindaco e della giunta e il ritorno alle urne per dare alla città un’altra guida. Brugnaro e la sua squadra devono uscire di scena. Questo non c’entra niente con il doveroso garantismo verso gli indagati. C’entra con la questione politica: la città deve essere sicura dell’affidabilità di chi la governa. Brugnaro aveva già fallito sul piano politico e amministrativo. Anche per questo deve dimettersi».