L'ex sindaco di Cavarzere Henri Tommasi si iscrive al Partito Democratico

«Negli anni delle mie passate candidature non mi ero mai tesserato con alcun partito, per scelta personale, perchè ho sempre ritenuto che un sindaco avrebbe dovuto essere il sindaco di tutti, dell'intera città, mentre l'identificazione con un partito avrebbe potuto suscitare dubbi in merito al mio operato. Oggi, 13 novembre 2021, ho deciso di iscrivermi al Partito Democratico. Ho fatto questa scelta perchè ritengo il Pd un grande partito, che racchiude una cultura riformista del nostro Paese».

Con queste parole Henri Tommasi, ex sindaco di Cavarzere, annuncia la sua iscrizione al Partito Democratico. «Entro con grande entusiasmo e voglia di fare, pronto a portare il mio contributo e spero di di riuscire a fare un percorso di crescita all'interno del Pd, sapendo che le sfide e i problemi oggetto di dibattito sono molteplici, ma con la convinzione che solo a mezzo di un confronto democratico e moderato si può sciogliere anche il più complesso dei nodi e, di conseguenza, migliorare la società. Ringrazio la mia famiglia e la compagine politica che mi ha sempre affiancato, oltre alla comunità cavarzerana che mi ha sempre sostenuto: il nostro territorio rimarrà sempre il mio principale punto di riferimento».