«Il sindaco continua a nascondersi, si va avanti come niente fosse»

Anche questa mattina, nella seconda parte del consiglio comunale iniziato ieri pomeriggio, a Ca' Farsetti il sindaco Luigi Brugnaro non c'era, tenendo fede alla promessa di riferire in consiglio comunale appena gli sarà possibile, ma senza cambiare l'ordine dei lavori prestabilito. Nel pratico, da due giorni il consiglio comunale di Venezia sta votando provvedimenti ordinari senza che ci sia stata né l'audizione del sindaco, richiesta dall'opposizione, né un chiarimento su cosa intenda fare la giunta alla luce dell'arresto dell'assessore alla mobilità Renato Boraso.

Se ieri, dopo 4 ore caratterizzate da forti proteste in sala, l'opposizione aveva scelto di lasciare la seduta, non è stato così questa mattina. «Rimarremo a vigilare sui provvedimenti, nessun Aventino - ha dichiarato in apertura Giuseppe Saccà, capogruppo del Partito Democratico, facendosi in qualche modo portavoce delle opposizioni - Ma non entreremo nel merito delle discussioni fino a quando il sindaco non sceglierà di presentarsi. Speravamo che la notte avesse portato consiglio e non è stato così». L'opposizione presenterà oggi una richiesta per un consiglio straordinario, da tenersi entro 10 giorni, specifico sulle questioni emerse dalle inchieste della procura, che vedono, oltre all'assessore arrestato, il sindaco e alti dirigenti del comune e delle partecipate indagati per casi di presunto concorso in corruzione. «Non abbiamo mai vissuto una cosa del genere, si crea un'emergenza democratica», ha rincarato Saccà.

Di fatto il consiglio è proseguito senza tensioni ulteriori, con la maggioranza che presentava i provvedimenti (si parlava di bilancio e di regolamento riguardante i plateatici e le sanzioni), l'opposizione che non interveniva, e la presidente Damiano che metteva ai voti. Anche gli emendamenti presentati dall'opposizione venivano semplicemente votati, e bocciati, senza che i consiglieri proponenti li spiegassero. Il consiglio si è chiuso poco dopo le 12, la richiesta di audizione del sindaco è stata reiterata in chiusura, senza successo, dal consigliere Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme). Nessun intervento da parte della maggioranza ha citato l'inchiesta, né le eventuali dimissioni dell'assessore Boraso.