Zaia: «L'autonomia entrata definitivamente nel programma di Governo»

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta con soddisfazione le notizie che arrivano da Roma, dove la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il vicepremier, Antonio Tajani, e il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, in merito alla questione autonomia. Il vertice tra gli esponenti del Governo segue il summit di ieri alla conferenza Stato-Regioni. «Questa maggioranza, - ha detto - è l'unica che sta dimostrando fin dal primo giorno di mantenere fede agli impegni, introducendo il progetto dell’autonomia definitivamente nel programma di Governo e affrontando di petto la questione».

Secondo quanto afferma il governatore, dall'incontro di venerdì è emersa «sintonia nel portare avanti il progetto dell’autonomia. Nessuno interpreta questo percorso come la secessione dei ricchi né tantomeno intende lasciar indietro qualcun altro. È pur vero che la visione di uno Stato moderno non prescinde dal doveroso impegno di assumersi responsabilità, il che fa rima con autonomia e con federalismo».

«Da parte del Veneto c'è piena disponibilità a ragionare sulla legge di attuazione, - ha aggiunto - in maniera costruttiva e propositiva. Nella speranza che anche tutti coloro che hanno ancora perplessità lo facciano in maniera costruttiva, perché dire "no" a priori all’autonomia vuol dire disconoscere la Costituzione. L’autonomia è la Costituzione, chi è contro di essa è contro la carta costituzionale».