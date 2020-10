Consiglieri e assessori insediati a Ca' Farsetti. Damiano rieletta. Brugnaro: «Stanerò le bugie»

Diretta streaming per la cittadinanza, presenza a turni di 10 minuti in sala consiliare per gli operatori della stampa, distanziamento fra i consiglieri e gli assessori disposti a Ca' Farsetti, con parte della giunta sistemata all'ingresso per guadagnare spazio necessario ad assicurare il distanziamento. Così si è insediato il Consiglio comunale giovedì 15 ottobre. Accesso agli addetti ai lavori con autocertificazione e applicazione delle misure anti Covid, quali misurazione della temperatura corporea e disinfezione delle mani. Ciascuno doveva indossare la visiera in plastica ed è stato fatto divieto di scambiarsi il posto. Le procedure hanno fatto slittare di oltre un'ora l'inizio della seduta, previsto in origine alle 14. All'ordine del giorno la convalida dell'elezione dei consiglieri comunali, l'insediamento del Consiglio, la nomina del Presidente del Consiglio comunale e dei due vicepresidenti, il giuramento del sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta.

Consiglieri e assessori

In sala verso le 15.20 si vota per confermare il numero legale dei consiglieri. Apre i lavori il consigliere Alessandro Scarpa Marta. Trentasette i presenti, il Consiglio è valido. Nominati scrutatrici le consigliere Maika Canton, Francesca Rogliani e Monica Sambo. Si vota per eleggere i consiglieri: Alessandro Baglioni, Pier Paolo Baretta, Alex Bazzaro, Riccardo Brunello, Maika Canton, Paolino D'Anna, Ermelinda Damiano, Alberto Fantuzzo, Marco Gasparinetti, Enrico Gavagnin, Paola Mar, Giovanni Giusto, Giovanni Martini, Emanuele Muresu, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Matteo Senno, Paolo Ticozzi, Cecilia Tonon, Sara Visman, Stefano Zecchi, Paolo Romor, Gianfranco Bettin, Alessandro Scarpa, Chiara Visentin, Emanuela Zanatta, Enrico Gavagnin, Deborah Onisto, Silvia Peruzzo Meggetto, Francesca Rogliani, Francesco Zingarlini, Aldo Reato, Chiara Visentin, Paolo Tagliapietra, Alessio De Rossi, Giorgia Pea, Nicola Gervasutti, Barbara Casarin. Assessori: Laura Besio, Renato Boraso, Sebastiano Costalonga, Massimiliano De Martin, Paola Mar, Silvana Tosi, Simone Venturini, Francesca Zaccariotto, Michele Zuin, e Andrea Tomaello vicesindaco, che decadono perciò dalla carica di consiglieri. Sindaco: Luigi Brugnaro che esegue il giuramento.

La presidente del Consiglio proposta dal gruppo di maggioranza è Ermelinda Damiano, della consiliatura precedente. Il segretario generale, il dottor Francesco Vergine, chiama al voto i consiglieri. Dall'opposizione si astengono tutti. Il consigliere Zecchi vota per Deborah Onisto. A maggioranza di 22 voti viene nominata presidente Damiano. Lei ringrazia e si commuove. Vicepresidenti Paolo Romor e Alberto Fantuzzo con 22 viti il primo e 12 il secondo e l'astensione di Zecchi.

Il Comune

Il sindaco prende la parola, ringrazia e ricorda alcuni punti della legislatura precedente. Il debito dell'amministrazione ereditato e abbassato di 80 milioni, i dipendenti comunali che «hanno creduto nella riforma» del Comune e lo scontro con alcune sigle sindacali: «quando si rivolgono di continuo alla magistratura perdono di credibilità». Brugnaro chiede alle opposizioni: «unità, confronto e proposte. La città chiede una svolta. A Venezia si è sofferto, qualcuno ha speculato. Oggi questo il Consiglio ha il dovere di ragionare su proposte concrete affinché l'Italia si ricordi di Venezia. Ci sono 200 miliardi di Recovery Fund. Chiederemo ai parlamentari di rispondere ai veneziani di ciò che stanno facendo a Roma. Saranno i cittadini a decidere sul mio e il nostro operato».

Il Mose

«A qualcuno che si affida a commenti ingenerosi e falsi dico che è sbagliato e ha tempo di ravvedersi. Non facciamo solo proposte contro - esorta -. Non è il momento di fare ragionamenti programmatici. Abbiamo tempo 60 giorni. Tutto sarà coerente con quanto promesso in campagna elettorale. Ricordo le forze politiche che mi hanno dato fiducia: Forza Italia, Le Città, Fratelli D'Italia la Lega. Andrò casa per casa a condannare le falsità che sono state dette contro di me». Poi interviene sul Mose: «Non è costato troppo. L'opera è stata finanziata a spizzichi e bocconi con i soldi riservati a Venezia. Saluto il sottosegretario - Pier Paolo Baretta - e gli chiedo di spiegare perché è importante che il Comitatone si riunisca e si rifinanzi la legge speciale per Venezia. Due miliardi cash sono stati dati per il ponte di Genova che è un modello. Per il Mose, 3 bocche di Porto, con un progetto mai fatto al mondo e soldi a rate, in tanti anni sono stati spesi 5 miliardi. E Venezia ha dimostrato che ha fatto un'opera colossale che funziona. Sono stati fatti errori e sbagli, con un partito del No sempre attivo, ma abbiamo per la seconda volta visto che il sistema ha difeso Venezia». Il primo cittadino ricorda il porto, la protesta dei lavoratori senza stipendio di pochi giorni fa, le crociere e la conca di navigazione. «Se anche dovessimo partire con un porto offshore per le merci lo avremo pronto fra 15 anni ma serve pragmatismo nel presente. Non intendiamo scavare se non per necessità e manutenzione».