Legge Speciale, Martella e Saccà: «Approvare l'emendamento per 150 milioni all'anno»

«Il mancato rifinanziamento della Legge Speciale, di cui questo governo si è reso responsabile, sta segnando una china pericolosa. Perché se Venezia esce dalla sfera di attenzione nazionale, è destinata anche a smarrire la sua specialità e ogni possibilità di tutela e di miglioramento delle sue condizioni». Il senatore del Partito Democratico, Andrea Martella torna sul tema della specialità della città lagunare. «Ho presentato un emendamento al Decreto Coesione che sancisce in modo costante, a partire dal 2024, l'erogazione di finanziamenti per 150 milioni all'anno a favore degli interventi previsti dalla Legge Speciale - prosegue il senatore - La stessa visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì a Venezia è stata occasione per esprimere una preoccupazione condivisa. In gioco infatti c'è tutto l'ambito degli interventi di salvaguardia e della rivitalizzazione socio-economica di Venezia, con il nodo della residenzialità, dei servizi per chi vive in città e della permanenza-sviluppo delle attività produttive».

Il 16 novembre 2020 il Consiglio comunale di Venezia aveva votato all'unanimità una mozione per chiedere all'esecutivo di rifinanziare la Legge Speciale con 150 milioni di euro all'anno per 10 anni. «Oggi, le forze politiche hanno l'opportunità di dimostrare coerenza e sostenere l'emendamento presentato dal senatore Martella al Decreto Coesione che garantirebbe la continuità degli interventi a favore del rilancio socio-economico di Venezia e della sua laguna, per la cifra richiesta dal Consiglio comunale - rimarca il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Giuseppe Saccà - È una legge fondamentale per creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e duraturo per Venezia e tutta la laguna». Sulla questione anche la Cgil veneziana. Il rifinanziamento della Legge Speciale è necessario anche per le lavoratrici e i lavoratori della laguna commenta Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia - e per coloro che con difficoltà sempre maggiore garantiscono i servizi nella città, visto quanto diventa sempre più difficile mettere assieme un costo della vita altissimo, un costo degli affitti calibrato quasi esclusivamente sul mercato turistico delle locazioni brevi e salari insufficienti. Le istituzioni - afferma Giordano - prendano coscienza della necessità di fondi per la salvaguardia di Venezia nel senso più ampio del termine: ambientale, contro allo spopolamento, ma anche per evitare che una città unica al mondo e che attrae milioni di turisti diventi capitale del lavoro povero nel nostro Paese».